Экономика - курсовая

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Завершен4 заявки129 просмотров

тема: Инновационная экономика: содержание и основные формы развития

работа содержит: теория и практика

требования: введение, заключение, основная часть, выводы. Включить в работу зарубежный опыт ( на примере США и Европы) реализации модели инновационной экономики. А также Российский.

кол-во страниц: 30

шрифт, инт.: 12, 1.5

кол-во источников: 10-15

сноски: подстрочные

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$40
5 дней
Большое спасибо!

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aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад