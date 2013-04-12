Курсвая по педагогике

курсовая работа по педагогике на тему -Организация совместной воспитательной работы школы и учреждения дополнительного образования. Практическая часть у меня есть я ее проводила сама,у меня есть примерный план.только теория,страниц на 20-25

Введение.

Глава 1. Воспитательная работа в начальной школе.

1.1. Общие понятия воспитания и воспитательной работы

1.2. Особенности воспитательной работы в начальной школе

1.3. Организация воспитательной работы в начальной школе.

Глава 2. Воспитательная работа в учреждении дополнительного образования.

2.1. Особенности воспитательной работы в учреждении дополнительного образования.

2.2. Организация воспитательной работы в учреждении дополнительного образования.

Глава 3: Проведение воспитательного мероприятия в первом классе

Заключение.

глава 3 это практика и она есть у меня.а заключения нет