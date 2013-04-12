Курсовая по финансам

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Курсовая по финансам.тема-оценка современных тенденций в динамике и структуре государственных (муниципальных) расходов разных стран,60-65, нужен план сначало на согласование.

12 лет назад
Zachli
Сорков 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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