Поднять оригинальность текста в дипломе

$20
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Завершен4 заявки246 просмотров

Следует поднять авторство в данной работе. С 17% до 55%. В данной работе можно рерайтить что угодно ибо он почти подчистую скачен из интернета. В приложении находятся два файла: 1) сам диплом 2) документ в котором выделен маркером плагиат.

Также следует урезать первую главу в два раза и все расчеты из первой главы перенести в 4 или 5 часть.

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12 лет назад
dmitry_88
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vetik_18
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Отлично и качественно выполненная работа. Виолетта как всегда на высоте!!!!!
Уже не первый раз работаю с Дмитрием, и всегда остаются только положительные эмоции от этого заказчика) Ко всему относится с пониманием и всегда на связи.

Заявки фрилансеров

vetik_18
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад