Поднять оригинальность текста в дипломе

Следует поднять авторство в данной работе. С 17% до 55%. В данной работе можно рерайтить что угодно ибо он почти подчистую скачен из интернета. В приложении находятся два файла: 1) сам диплом 2) документ в котором выделен маркером плагиат.

Также следует урезать первую главу в два раза и все расчеты из первой главы перенести в 4 или 5 часть.

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