Требуются авторы студенческих работ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Требования:

· Высшее или незаконченное высшее образование;

· м/ж‚ от 25 до 50 лет;

· уверенный пользователь ПК;

· общая эрудированность;

владение литературным русским языком‚ умение излагать мысли в письменной форме

12 лет назад
perpetummobile
Янг 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров