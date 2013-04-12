Следует поднять авторство в работе с 45,5% до 50%. Работа будет проверяться на сайте антиплагиат.ру Все упрощается тем, что в приложении я поместил два файла: сам диплом и файл с текстами и в них маркером ...
Требуются авторы студенческих работ
Требования:
· Высшее или незаконченное высшее образование;
· м/ж‚ от 25 до 50 лет;
· уверенный пользователь ПК;
· общая эрудированность;
владение литературным русским языком‚ умение излагать мысли в письменной форме
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