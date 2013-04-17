Курсовая работа

Тема: 1)Автоматический расчет экономического эффекта от внедрения в производство продукции передовых приёмов труда.

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Предмет: Информационные технологии управления

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Срок сдачи: 17.04.2013

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объём 9-10стр

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ВУЗ: РГСУ

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Работа в сдаётся в печатном виде должна содержать:

- введение

- назначение автоматизированной системы управления

- методику (алгоритм) проведения расчетов

- логику построения системы

- обоснование вида входных и выходных форм данных

- распечатки таблиц входных данных, промежуточных данных, выходных данных

- распечатки графических зависимостей выходных и входных параметров системы управления

Для разработки информационных систем управления в соответствии с заданием студент может использовать программные продукты Excel, Access, Mathcadпо своему усмотрению

Исходные данные, формулы для вычислений, логику работы системы — студент выбирает самостоятельно, исходя из действующих средних значений, действующих в экономике России.