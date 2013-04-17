Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Учет, анализ и аудит финансовых результатов на примере ООО Промышленные технологии Объем 80-85 страниц. Уникальность от 70% по ...
Курсовая работа
Тема: 1)Автоматический расчет экономического эффекта от внедрения в производство продукции передовых приёмов труда.
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Предмет: Информационные технологии управления
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Срок сдачи: 17.04.2013
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объём 9-10стр
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ВУЗ: РГСУ
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Работа в сдаётся в печатном виде должна содержать:
- введение
- назначение автоматизированной системы управления
- методику (алгоритм) проведения расчетов
- логику построения системы
- обоснование вида входных и выходных форм данных
- распечатки таблиц входных данных, промежуточных данных, выходных данных
- распечатки графических зависимостей выходных и входных параметров системы управления
Для разработки информационных систем управления в соответствии с заданием студент может использовать программные продукты Excel, Access, Mathcadпо своему усмотрению
Исходные данные, формулы для вычислений, логику работы системы — студент выбирает самостоятельно, исходя из действующих средних значений, действующих в экономике России.
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