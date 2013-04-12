Курсовые по ремонту автомобилей

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1.Дисциплина: ремонт автомобилей

Курсовая работа

Тема: Вилка переключения 1-й передачи и заднего хода.

2.Дисциплина: ремонт автомобилей

Курсовая работа

Тема: Кронштейн педалей сцепления и тормоза в сборе.

3.Дисциплина: ремонт автомобилей

Курсовая работа

Тема: разработка технологического процесса на ремонт вилки переключения 1й и заднего хода автомобиля ЗИЛ 431410 №130-1702024.

Есть методички, есть готовый пример выполнения. Вышлю по запросу все.

Уровень - колледж

12 лет назад
barn
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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