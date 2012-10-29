barn

Евгения barn

 
43 годаРоссия/Омск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Курсовые по ремонту автомобилей

    1.Дисциплина: ремонт автомобилей Курсовая работа Тема: Вилка переключения 1-й передачи и заднего хода. 2.Дисциплина: ремонт автомобилей Курсовая работа Тема: Кронштейн педалей сцепления и тормоза в сборе. 3.Дисциплина: ремонт автомобилей Курсовая работа Тема: разработка технологического процесса ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Курсовая по психологии

    СРОЧНО тема: взаимосвязь прокрастинации локуса контроля и темпераментальных характеристику офисных работников Объем: 65 стр (с приложениями) Требования: антиплагиат, в методичке брать данные для 4 курса, применить тесты, черновик не верный – из него взять только список литературы ВВедение уже ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Часть курсовой по английскому языку

    $15

    Выполнить главу: Лингвистический анализ экономического текста (перевод, но самое главное анализ) Нужно взять 3 экономических текста на английском языке, проанализировать их. (анализ, структура , признаки и т.д., сделать полный анализ). Тексты взять не сложные, хоть из интернета, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Кормление животных

    нужно сделать 2 курсовых Дисциплина: Кормление животных Курсовая работа Тема: задание № 1, 2, 3 Объем: 45 стр. цена по 800 руб за одну. за проект 1600 руб. срок выполнения 4 ноября к 12 ч по Москве методичка будет

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Курсовые по медицине (фармацевтика)

    1. Фармацевтическая технология Варианты прямого прессования. Преимущества и недостатки метода прямого прессования. 2. Фармацевтическая химия Современное состояние и задачи контроля качества при внутриаптечном производстве лекарственных средств: система и способы поэтапного контроля, пути повышения качества инъекционных растворов и глазных ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Глава дипломной работы по педагогике

    Тема: Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников при изучении устных приемов «+» и «-» Доп. Требования: по ФГОС (находится в папке и еще доп информация обязательно просмотреть), внести упражнения используемые в эксперименте. Нужна только ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Диплом по педагогике

    Тема: Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших школьников при изучении нумерации чисел Доп. Требования: по ФГОС (находится в папке и еще доп информация обязательно просмотреть) План во вложении. Цена 4000 руб. 1 глава нужна к 20.10 2 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Глава дипломной работы по педагогике
Рекомендую Евгению как грамотного заказчика, который знает, что он хочет получить на выходе проекта и уважает труд фрилансера
Пока написали один пункт главы (так попросил преподаватель), проверит - будем писать далее. Все в срок.
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