Диплом по педагогике

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Завершен2 заявки137 просмотров

Тема: Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших школьников при изучении нумерации чисел

Доп. Требования: по ФГОС (находится в папке и еще доп информация обязательно просмотреть)

План во вложении.

Цена 4000 руб.

1 глава нужна к 20.10

2 глава нужна к 29.10

антиплагиат не менее 65%

13 лет назад
barn
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sv200278
Сергей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$120
10 дней
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

sv200278
Сергей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад