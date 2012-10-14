Требуется выполнить дипломную работу. Дисциплина : ГМУ Тема : «Совершенствование деятельности исполнительных органов местного самоуправления по созданию условий для улучшения развития массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании (на примере муниципалитета Вешняки ...
Доработать курсовую Развитие малых городов России
Необходимо доработать курсовую работу на тему:"Развитие малых городов России", предмет Территориальная организация населения!
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