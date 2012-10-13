Курсовая работа по финансовому менеджменту

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Закрыт8 заявок142 просмотра

курсовая работа по финансовому менеджменту.тема:управление собственным капиталом" , объем 20-25 страниц.практическая часть со своими документами(можно сказать правилами)

подробное задание на скрепке

ICQ: 448-532-974

13 лет назад
piter-diplom
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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