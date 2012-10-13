Нужно 2 курсовые. Из трех тем выбираем соответственно две. 1. Организация кружковой работы по деревообработке и конструированию мебели 2. Обучении технологии отделочно и ремонтно-строительных работ на уроках технологии 3. Методика ознакомления с ...
Курсовая по менеджменту
Во вложении методичка. В файле обложка приведён примерный план , который дедался другим студнтом по этой же схеме. нужно сделать строго в соответствии с методичкой. Организацию взять: НПО Мостовик, строительная организация. Это огромная компания, есть сайт, можно там инфу брать. Жду Ваших предложений, по срокам и цене.
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