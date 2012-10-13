Курсовая по педагогике

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Закрыт5 заявок124 просмотра

Нужно 2 курсовые. Из трех тем выбираем соответственно две.

1. Организация кружковой работы по деревообработке и конструированию мебели

2. Обучении технологии отделочно и ремонтно-строительных работ на уроках технологии

3. Методика ознакомления с основами производства

25-30 страниц. плагиат 75%

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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