Курсовая статистика

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Тема и задание в прикрепленных файлах

срок 18-19 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$25
5 дней
Вынуждена писать отрицательный отзыв, работу взяли 15 числа с условием выполнения 5 дней, 20 числа работы нет, вчера - 22 октября, сообщили что работа не выполнена. и сегодня 23 октября вечер, работы нет. Не беритесь раз не можете. Потеряла клиента и испортила репутацию себе!

Заявки фрилансеров

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад