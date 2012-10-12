Курсовая статистика

Тема: Феномен детства в современном обществе. (необходимо посмотреть, может вместо слова феномен взять особенности или спецификА) Нужно написать: Актуальность темы Цели и задачи исследования гипотеза, предмет, объект исследования. ...
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Тема и задание в прикрепленных файлах
срок 18-19 октября
оригинальность не менее 75%
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