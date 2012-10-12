Курсовая статистика

Вынуждена писать отрицательный отзыв, работу взяли 15 числа с условием выполнения 5 дней, 20 числа работы нет, вчера - 22 октября, сообщили что работа не выполнена. и сегодня 23 октября вечер, работы нет. Не беритесь раз не можете. Потеряла клиента и испортила репутацию себе!