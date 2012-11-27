Антикризисное управление

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Завершен10 заявок136 просмотров

Формирование антикризисной маркетинговой стратегии - теоретический реферат 10 страниц

Срок 23 октября

13 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Хорошая работа, спасибо.
Спасибо, все отлично!

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад