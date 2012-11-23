Бухучет

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Завершен2 заявки111 просмотров

Нужна работа с расчетной практической частью по бух учету - тема - обесценивание активов.

Срок 24.10 вариант 5.

Оплата в течение 3 рабчих дней

13 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад
$33
4 дня
Спасибо
Сотрудничеством доволен. Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад