Реферат. Приватно Лена Хамзина (lenahamzina)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка129 просмотров

Тема-Строение растений в связи с условиями жизни и экологическими факторами среды. Экологическая классификация организмов.

Объем-15 стр

Срок-2 дня

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lenahamzina
Хамзина 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов
13 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, рекомендую)).

Заявки фрилансеров

lenahamzina
Хамзина 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов
13 лет назад