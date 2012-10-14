Курсовой проект. Задание во вложении. Вариант 9. Анти - от 75%
Курсовая по тактико-социальной подготовке 2
Тема: Участие органов внутренних дел и внутренних войск в специальной операции по освобождению заложников
Содержание: Последовательность проведения специальной операции по освобождению заложников. Создаваемая группировка сил и средств, назначение ее элементов. Роль переговорного процесса в освобождении заложников, тактика и последовательность проведения переговоров. Принципиальная схема построения действий сил и средств при пресечении захвата заложников в населенном пункте, в автомобиле. Тактика остановки транспортного средства в котором находятся заложники в городе, на трассе.
Требования: объем 15-20 стр.
Методичку вышлю!
Рекомендуемые источники информации:
- Федеральный закон РФ № 3 от 07 февраля 2011г. «О полиции»
- Приказ МВД РФ № 400 от 25.05.2009г. «О совершенствовании подготовки органов внутренних дел и внутренних войск МВД России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах».
Приказ МВД РФ № 86 1997г. «Об утверждении временного наставления по службе штабов органов внутренних дел».
- Приказ МВД РФ № 94 от 26.02.1996г. «Об утверждении сборника сокращенных обозначений и условных знаков».
- Приказ МВД России № 81 от 29.01.2008г. «Порядок несения службы нарядами ППС в период проведения массовых мероприятий и при возникновении чрезвычайных обстоятельств».
- Бондаревский И.И. Специальная тактика. Учебник. – М: ЦОКР МВД России, 2005г.
- Казинский Н.Е. Тактико-специальная подготовка. Учебник. – М: ДКО МВД России, 2007.
- Анищенко А.Ю. Тактико-специальная подготовка сотрудников органов внутренних дел к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Учебное пособие. – М: ДКО МВД России, 2006.
- Осипенко В.Д., Силкин Н.Н., Боримский А.И. Тактико-специальная подготовка (альбом схем). Учебное наглядное пособие. – М: ДКО МВД России, 2007.
- Чварков М.А. и др. Специальная тактика в определениях и схемах, Учебное пособие. – Московский Университет МВД России, 2009.
- Сологуб Ю.И. и др. Специальная тактика в схемах и определениях. Учебно-наглядное пособие. - М: ЦОКР МВД России, 2004.
- Сальников В.П. Основы тактико-специальной подготовки в органах внутренних дел. Курс лекций. – Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004.
Срок: 14.10.2012 до 18.00
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