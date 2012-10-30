Курсовой проект. Задание во вложении. Вариант 9. Анти - от 75%
Курсовая работа по психологии сотрудников в ОВД
Тема: Психологические основы допроса и очной ставки.
При написании работы раскройте психологические особенности допроса и очной ставки, психологические условия и факторы, влияющие на производство данных следственных действий.
Рассмотрите наиболее распространенные коммуникативные ситуации, возникающие при производстве данных следственных действий. Раскройте психологические отличия допроса и очной ставки.
Требования: оригинальность не ниже 85%, объем 12-15 стр
Методичку вышлю!
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Аминов И.И. и др. Психология для юристов. Учебник. – М.: Омега, 2005.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: «Аспект Пресс», 2004.
3. Караяни А.Г., Цветков В.Л. Психология профессионального общения и психология переговорного процесса в экстремальных условиях. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
4. Лебедев И.Б., Родин В.Ф. Рыбников В.Ю. Мариновская И.Д., Цветков В.Л. Юридическая психология. Учебник / Под общ. ред. В.Я. Кикотя. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
5 Цветков В.Л. Конфликтология. Уч. пособие. – М., 2004
6. Цветков В.Л., Юридическая психология. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009
7. Еникеев М.И. Юридическая психология. – М.:-СПб: Питер, 2010.
Срок сдачи: 14.10.2012
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