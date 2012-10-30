Курсовая работа по психологии сотрудников в ОВД

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок125 просмотров

Тема: Психологические основы допроса и очной ставки.

При написании работы раскройте психологические особенности допроса и очной ставки, психологические условия и факторы, влияющие на производство данных следственных действий.

Рассмотрите наиболее распространенные коммуникативные ситуации, возникающие при производстве данных следственных действий. Раскройте психологические отличия допроса и очной ставки.

Требования: оригинальность не ниже 85%, объем 12-15 стр

Методичку вышлю!

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Аминов И.И. и др. Психология для юристов. Учебник. – М.: Омега, 2005.

2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: «Аспект Пресс», 2004.

3. Караяни А.Г., Цветков В.Л. Психология профессионального общения и психология переговорного процесса в экстремальных условиях. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

4. Лебедев И.Б., Родин В.Ф. Рыбников В.Ю. Мариновская И.Д., Цветков В.Л. Юридическая психология. Учебник / Под общ. ред. В.Я. Кикотя. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

5 Цветков В.Л. Конфликтология. Уч. пособие. – М., 2004

6. Цветков В.Л., Юридическая психология. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009

7. Еникеев М.И. Юридическая психология. – М.:-СПб: Питер, 2010.

Срок сдачи: 14.10.2012

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Ольга выполнила работу просто великолепно, все требования соблюдены! Благодарю за профессиональный подход!
Как обычно - все отлично:)

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад