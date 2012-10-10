Тип раб: Кандидатская диссертация Дисциплина: Физичecкая культypа и спopт Тема: Пocтроение микpoциклов скоpoстно-силoвой напpaвленности гpeбцов выcoкой квaлификации с учeтом вeличины тpeнировочной нагpyзки и оocбенностей пpимeнения ручного-инстpyментального мacсажа. пишите сроки и цену.
ИТ в экономике
Курсовой проект. Вариант 28. Срок - неделя.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Тема: "Двигатель внутреннего сгорания (шестизвенный механизм) + 3 листа чертежей А1: 1. Кинематика и кинестатика; 2. Привод механизма, планетарный редуктор, кинематика графическим и аналитическим методом; 3. Синтез кулачкового механизма. Стоимость ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
интересует стоимость выполнения работы, методичка прикреплена, тема тоже объем 100 страниц оформление строго по методичке!!!! сумму указывайте в рублях порядок оплаты будет зависеть ...Завершен13 лет назад
Предмет, дисциплина: Теория и практика связей с общественностью Тема работы: Имиджевые технологии в брендинге Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем работы: 25 Антиплагиат от 65% ...Завершен13 лет назад
Предмет, дисциплина: Теория и практика связей с общественностью Тема работы: PR-агентства за рубежом в 2011-12 годах Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 20 Антиплагиат ...Завершен13 лет назад
Предмет, дисциплина: Маркетинговые исследования в связях с общественностью Тема работы: Источники и типы предоставляемой ими информации о рынке связей с общественностью Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем ...Завершен13 лет назад
менеджмент гостеприимства тема: Внедрение компьютерных систем бронирования в индустрии гостеприимства! содержательная часть: 2 главы 1 глава - теоретико-аналитическая 2 глава - практически-значимая библиографический список - не менее 30 источников ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Менеджмент гостеприимства Тема: "Мотивации персонала как залог успешной работы предприятий индустрии гостеприимства" курсовая 50 страниц(вместе с приложениями) 2 главы 1 теоретико -аналитическая 2 практически - значимая ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт13 лет назад
План Ведение Глава 1. Источники правового регулирования ведения сельскохозяйственного производства аратами Сравнительный анализ аратов с крестьянско-фермерскими хозяйствами. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Диплом тема: финансовое планирование на предприятии срок 7 днейРефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад