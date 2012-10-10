Курсовой ТММ

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Тема: "Двигатель внутреннего сгорания (шестизвенный механизм) + 3 листа чертежей А1:

1. Кинематика и кинестатика;

2. Привод механизма, планетарный редуктор, кинематика графическим и аналитическим методом;

3. Синтез кулачкового механизма.

Стоимость и сроки?

13 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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