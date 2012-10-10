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Курсовая по менеджменту гостеприимства
Менеджмент гостеприимства
Тема: "Мотивации персонала как залог успешной работы предприятий индустрии гостеприимства"
курсовая 50 страниц(вместе с приложениями)
2 главы
1 теоретико -аналитическая
2 практически - значимая
библиографический список не менее 30 источников
тема : Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной индустрии
1 глава
1.1 теория о гостиничной индустрии. понятийная база. экскурс развития
1.2 аналитика состояния гостиничной индустрии , примеры.
1.3 перспективы ,тенденции развития.
2 глава
Примеры гостиничной индустрии любой страны в сравнении с российской
насчет пунктов второй главы немножко позже будет уточнение
Менеджмент гостеприимства
Мотивации персонала как залог успешной работы предприятий индустрии гостеприимства
курсовая 50 страниц(вместе с приложениями)
2 главы
Заявки фрилансеров
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