Курсовая по менеджменту гостеприимства

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Менеджмент гостеприимства

Тема: "Мотивации персонала как залог успешной работы предприятий индустрии гостеприимства"

курсовая 50 страниц(вместе с приложениями)

2 главы

1 теоретико -аналитическая

2 практически - значимая

библиографический список не менее 30 источников

тема : Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной индустрии

1 глава

1.1 теория о гостиничной индустрии. понятийная база. экскурс развития

1.2 аналитика состояния гостиничной индустрии , примеры.

1.3 перспективы ,тенденции развития.

2 глава

Примеры гостиничной индустрии любой страны в сравнении с российской

насчет пунктов второй главы немножко позже будет уточнение

Менеджмент гостеприимства

Мотивации персонала как залог успешной работы предприятий индустрии гостеприимства

курсовая 50 страниц(вместе с приложениями)

2 главы

13 лет назад
bor_zoy
Артём 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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