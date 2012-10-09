Требуется автор студенческих работ

д.б. 3 главы конечно введение, глава 1 понятие инфляции.сущность ин-ции в различных экономич. школах глава 2 инфляция и международные экономические отношения глава 3 влияние инфляции на состояние экономики и социальное положение населения ...
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