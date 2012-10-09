Требуется автор студенческих работ

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Закрыт18 заявок192 просмотра

Приглашаю к долгосрочному сотрудничеству специалистов по написанию студенческих работ по дисциплинам всех направлений. Опыт и в/о обязательны. Наличие ПК, Интернета дома. Опыт написания работ.

Для подробностей пишите в личные сообщения.

О нашей компании можно почитать на сайте studdip.com

13 лет назад
lastochka82
Алена 
43 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров