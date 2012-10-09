Курсовой – Стрелковое оружие

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Предмет – Основания устройства и проектирования стрелкового оружия и средств ближнего боя

Тема – "Проект 5,45 мм автоматической винтовки"

Стоимость и сроки?

13 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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