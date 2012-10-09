тема Общая характеристика темперамента человека срок 1 ноября оригинальность не менее 75% объем 20-30 стр
Курсовой – Стрелковое оружие
Предмет – Основания устройства и проектирования стрелкового оружия и средств ближнего боя
Тема – "Проект 5,45 мм автоматической винтовки"
Стоимость и сроки?
Заявки фрилансеров
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