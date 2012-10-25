Дипломная по менеджменту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки117 просмотров

Тема дипломной работы: "Инвестиционная деятельность предприятия"

Предприятие ваше.

Приложения в дипломе обязательны!!!

Срок сдачи 25.10.2012

Методичку вышлю позже

Бюджет 3000 руб.

Оплата в течении 20 дней!!!

13 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров