предмет: холодильные машины вид работы:курсовой проект (в МУ стр.22!) требования (во вложении) шифр 183123 срок: 15 октября
Дипломная - прикладная информатика в экономике
информационная система по учету продукции на ОАО "Каменск-Уральский хлебокомбинат"
Объем работы примерно стр 60
работа нужна полностью к 1 ноября
писать по глава. первая глава не позже 15 октября
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