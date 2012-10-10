Дипломная - прикладная информатика в экономике

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Закрыт4 заявки105 просмотров

информационная система по учету продукции на ОАО "Каменск-Уральский хлебокомбинат"

Объем работы примерно стр 60

работа нужна полностью к 1 ноября

писать по глава. первая глава не позже 15 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров