Курсовая ТСК

выполняется курсовой проект на тему: «Технологический расчет транспортно-складского комплекса». В курсовом проекте необходимо выполнить технологический расчет транспортно-складского комплекса, предназначенного для приемки, обработки, хранения и выдачи тарно-штучных грузов, сформированных в транспортные пакеты.

При выполнении курсового проекта должны быть решены следующие задачи:

1. Определена организационно-структурная схема ТСК (см. тему 4.1 опорного конспекта УМК)

2. Разработана технологическая схема складской перегрузки груза с одного транспортного средства на другое (см. тему 4.1 опорного конспекта УМК).

3. Определен состав, размеры и расположение технологических зон и участков склада (см. тему 4.2, 6.3 опорного конспекта УМК).

4. Разработана схема движения продукции по складу (см. раздел 4 опорного конспекта УМК).

5. Выполнена планировочная схема стеллажных конструкций (см. раздел 3, тему 6.4, 6.5 опорного конспекта УМК).

6. Определены типы и потребность в подъемно-транспортном и ином складском оборудовании (см. раздел 2 опорного конспекта УМК).

7. Проведен выбор, обоснование и разработка объемно-планировочного решения зон, участков и ТСК в целом см. тему 6.5, 6.6 опорного конспекта УМК).

8. Разработан генеральный план ТСК с указанием схемы движения транспортных средств, мест погрузки-разгрузки и ворот (см. тему 6.5, 6.6 опорного конспекта УМК)

конспект во вложении