Тема -Правовое регулирование предоставления отпусков работникам органа безопасности федеральной службы безопасности Российской Федерации. сделать план к 10 октября диплом нужен к 1 ноября
Курсовая ТСК
выполняется курсовой проект на тему: «Технологический расчет транспортно-складского комплекса». В курсовом проекте необходимо выполнить технологический расчет транспортно-складского комплекса, предназначенного для приемки, обработки, хранения и выдачи тарно-штучных грузов, сформированных в транспортные пакеты.
При выполнении курсового проекта должны быть решены следующие задачи:
1. Определена организационно-структурная схема ТСК (см. тему 4.1 опорного конспекта УМК)
2. Разработана технологическая схема складской перегрузки груза с одного транспортного средства на другое (см. тему 4.1 опорного конспекта УМК).
3. Определен состав, размеры и расположение технологических зон и участков склада (см. тему 4.2, 6.3 опорного конспекта УМК).
4. Разработана схема движения продукции по складу (см. раздел 4 опорного конспекта УМК).
5. Выполнена планировочная схема стеллажных конструкций (см. раздел 3, тему 6.4, 6.5 опорного конспекта УМК).
6. Определены типы и потребность в подъемно-транспортном и ином складском оборудовании (см. раздел 2 опорного конспекта УМК).
7. Проведен выбор, обоснование и разработка объемно-планировочного решения зон, участков и ТСК в целом см. тему 6.5, 6.6 опорного конспекта УМК).
8. Разработан генеральный план ТСК с указанием схемы движения транспортных средств, мест погрузки-разгрузки и ворот (см. тему 6.5, 6.6 опорного конспекта УМК)
конспект во вложении
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