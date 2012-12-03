Диплом по финансам и кредиту

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Завершен2 заявки117 просмотров

Анализ структуры налоговых отчислений торговых организаций на примере ювелирных салонов Дамский угодник

срок всего диплома 1-5 ноября

план нужен 11 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$220
20 дней
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Большое спасибо!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад