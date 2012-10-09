Дипломная работа с практической частью по ОБЖ

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Тема Содержание и формы работы учителя Основ Безопасности Жизнедеятельности по военно-патриотическому воспитанию учащихся образовательного учреждения (на примере работы школьного музея)

Срок на 18 октября.

70 стр

Требования к работе:

1. Введение- 3-4 стр

2. Теоретическая часть -35 стр

3. Практическая часть 20 стр

4. Заключение- 5 стр

5. Список литературы не менее 40 источников

Практическая часть на основе исследований, как влияет военно-патриотическое воспитание на жизнь школьников. Исследования проводятся на примере школьного музея посвященного боевым заслугам воинов в ВОВ.

13 лет назад
mihalchuk_dm
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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