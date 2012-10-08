2-я глава кандидатской диссертации по уголпроцессу

Необходима 2- я глава кандидатской диссертации по уголовному процессу по теме:"Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при окончании дознания с составлением обвинительного акта". Наименования параграфов:

ГЛАВА 2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав участников уголовного судопроизводства при окончании дознания с составлением обвинительного акта.

§ 2.1. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.

§ 2.2. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

§ 2.3. Процессуальные гарантии обеспечения прав участников уголовного судопроизводства при окончании дознания с составлением обвинительного акта.

Требования: общий объем 2-й главы - 75 листов, шрифт 14-й, интервал 1,5, ссылки на литературу: учебники - не старее 2005 года, монографии, авторефераты и диссертации - желательно тоже новые. Уникальность текста - 85%.

Жду Ваших предложений по оплате и срокам.

С уважением.