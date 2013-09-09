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Отзывы заказчиков
$15
6 баллов
10 лет назад
Копирайт 30 статей выполнен, но с опозданием 2 дня и наличием ошибок грамматического и пунктуационного плана
Ответный отзыв
Отличный заказчик, ответственный. Рад сотрудничеству с ним.
$15
10 баллов
10 лет назад
Только положительные впечатления от сотрудничества. Все качественно и раньше срока. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать с людьми, которые знают, что хотят получить в итоге. Оплата без задержек, оперативные ответы на вопросы. Всем рекомендую.
$15
10 баллов
10 лет назад
Ответственный и грамотный исполнитель с высокой скоростью работы и широкой эрудицией. Серия заказов была выполнена без лишних вопросов, все четко и по делу. Рекомендуется к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Заказчик приятный в общении, знает, что хочет и быстро реагирует на вопросы, вовремя платит. Рекомендуется для работы.
Копирайтинг
3 отзыва
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $175
от 3 дней
нет рейтинга