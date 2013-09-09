ArturKh

Артур ArturKh

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
shushle
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$15
6 баллов
10 лет назад
Нужен копирайт 30 текстов товары для офиса
Копирайт 30 статей выполнен, но с опозданием 2 дня и наличием ошибок грамматического и пунктуационного плана
Отличный заказчик, ответственный. Рад сотрудничеству с ним.
Ответный отзыв
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Написание цикла статей о курении
Только положительные впечатления от сотрудничества. Все качественно и раньше срока. Рекомендую.
Приятно работать с людьми, которые знают, что хотят получить в итоге. Оплата без задержек, оперативные ответы на вопросы. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Требуются статьи на сайт
Ответственный и грамотный исполнитель с высокой скоростью работы и широкой эрудицией. Серия заказов была выполнена без лишних вопросов, все четко и по делу. Рекомендуется к сотрудничеству.
Заказчик приятный в общении, знает, что хочет и быстро реагирует на вопросы, вовремя платит. Рекомендуется для работы.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $175
от 3 дней
нет рейтинга