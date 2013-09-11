Написание цикла статей о курении

$100
КопирайтингЗавершен29 заявок709 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приглашаю исполнителей на большой оптовый цикл статей по разным темам. Оплата 35 руб. за тысячу знаков. Разные объемы, задания интересные. Выберу многих.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
ummFellah
Хадижа 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
10 лет назад
$15
3 дня
Оперативно и качественно выполненная работа. Я с удовольствием буду сотрудничать дальше.
Первая наша работа с Марианной и весьма успешная. Тех.задание предельно ясное и понятное, оплата в срок, приятное общение и она постоянно на связи. Думаю то количество положительных отзывов, которое она имеет, и полное отсутствие отрицательных отзывов говорит само за себя.
mpenko
Мария 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов
10 лет назад
$15
3 дня
По 10 бальной шкале - все 12 баллов. Красивый текст, написанный интересно и по делу. Рекомендую.
Sarafanchik
Яна 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Трудолюбива, ответственна, грамотна, пунктуальна - это все чистая правда. Рекомендую
Приятно сотрудничать. Интересные задания. Спасибо))
Pavel_Petrenko
Павел 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Очень довольна, что вышла на сотрудничество с Павлом. Ответственный и грамотный копирайтер. Рекомендую
все отлично. лучший заказчик
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$15
3 дня
Стефания, как всегда на высоте. Задание понимает с двух слов. Только положительные впечатления от сотрудничества
все отлично!
tanya7002043
Татьяна 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Татьяна отлично справилась со всей первой работой на сервисе. Положительный отзыв на все 10 балов.
Рекомендую Марианну как хорошего заказчика, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
ArturKh
Артур 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Только положительные впечатления от сотрудничества. Все качественно и раньше срока. Рекомендую.
Приятно работать с людьми, которые знают, что хотят получить в итоге. Оплата без задержек, оперативные ответы на вопросы. Всем рекомендую.
0665469195
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Хорошая работа. Ответственный исполнитель. Спасибо
Марианна - отличный заказчик. При необходимости всегда подскажет, направит в верное русло. А самое главное оплату всегда производила в срок.
ratmir2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
10 лет назад
$15
3 дня
Хорошая, качественная и грамотная работа. Буду обращаться еще обязательно
Марианна отличный заказчик. Полностью доволен сотрудничеством.
hapzalis
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
3 дня
Серьезные статьи по теме. Будем сотрудничать дальше. Спасибо.
Очень понравилось работать с Марианной. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Nata_Pyzhyk
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
С Натальей одно удовольствие работать. Все красиво, в срок, качественно. Рекомендую
Ещё раз спасибо за сотрудничество! Приятно получать чёткие ТЗ и мгновенную оплату!
Neizilber
Артем 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Артем написал замечательные, грамотные художественные тексты по теме заказа. Рекомендую.
Качественное информирование, ответственный подход к делу, адекватное и приятное общение, своевременная оплата - вот лишь немногое из того, что характеризует Марианну как заказчика. Получил огромное удовольствие от работы с вами, надеюсь на повторное сотрудничество.
amfilada
Адель 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Первая работа с Адель была успешной и приятной. Сразу же предлагаю следующую. Очень качественный копирайт.
Марианна - чудо-заказчик. Такого чёткого тз я ещё не встречала! Хорошо, когда человек знает и требует конкретно то, что ему нужно. Это облегчает работу и экономит время на обсуждение заказа. Спасибо за сотрудничество! С удовольствием выполню следующую работу.
RinaStone
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$15
3 дня
Качественная работа в срок. Я довольна сотрудничеством с Катериной. Будем работать еще.
Процесс сотрудничества - одно удовольствие! Прекрасный заказчик! Четко поставила ТЗ, быстрое одобрение и оплата!
Riddel
Виктор 
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Очень хорошая работа. Обратите внимание на этого копирайтера.
Ренкомендую.
str_labz
Алексей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Отлично. Качественно и в срок. Рекомендую.
Работой доволен, рекомендую!
i_umka
Ирина 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Ирина, как всегда, выдала качественные и интересные тексты. Рекомендую выбирать.
Снова было приятно работать с Марианной. Задание ставит четко, все понятно. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится.
Nafi
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Нафисат - не только красавица, но и исключительная умница. Замечательная работа. Обязательно предложите ей работу - не пожалеете.
Как всегда работать с Марианной только в удовольствие. На редкость понятливая и чуткая, никогда не напрягает и не придирается. Всем советую!
missokana
Оксана 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Отличная работа! Спасибо. Продолжаем сотрудничество
Марианна идеальный заказчик! Четкое ТЗ, оптимальные сроки для выполнения и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Копирайтер туризм

    Для постоянного сотрудничества ищем копирайтера для обзора тем, связанных с ценами на отдых. Это могут быть как темы по обзору цен на отелей в стране на определенный период, так и статьи типа Сколько стоит пообедать ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт для миралинкс.

    Нужны статьи для миралинкс с оформлением для загрузки в формате txt Тематика котлы и газели. Одна статья 2100 символов без пробелов. Оплата одной статьи 2,2 wmz Всего нужно около 200 статей.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются авторы статей на женские тематики

    $500

    Ищем ответственных и грамотных авторов для долговременного сотрудничества. Мы занимается продвижением интернет-магазинов, поэтому нам всегда актуально написание интересных и уникальных текстов. Задачи как правило однотипные. Условия работы: - удаленно - оплата 90 рублей за 1000 символов с пробелами - работа ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст для сайта

    Для сайта строительной тематики нужен текст. Уникальность 70-80%. Какие ключевики упомянуть укажу. По каждому из пунктов ниже будет 4 текста - первый основной и 3 преимущества (скорость, цена, качество): ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ СТЯЖКА ПОЛА ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Объемы и стоимость ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт статей

    Доброе утро! Нужно сделать рерайт статей,все знаков примерно 10 тысяч без пробелов. Ключей нет, сроки до завтра. Оплата 25 рублей на карту сбербанка или вебмани. Лучше первый варант. В заявке оставляйте свои пожелания и пишите адрес почты.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Необходимы сотрудники для наполнения интернет-магазина зоотоваров. Наполнение происходит по высылаемому прайсу поставщика: добавление товара на сайт, фото, описание, цена, 1-2 отзыва на единицу товара. Для копирайта предоставляется два аналогичных сайта. Объем до 4000 наименований, кол-во знаков ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны статьи для моего сайта

    Нужны статьи для моего сайта http://www.el-stroi.ru/ статьи на тему электромонтажные работы То есть все что связано с электрикой. Статьи без ключевиков, информационные тоесть (зачем, почему, преимущества, как работает и тд.) Статьи должны быть не менее 2000 ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад