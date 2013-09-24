Sarafanchik

Яна Sarafanchik

 
32 годаУкраина/Кременчуг
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
S_project
Сергей 
58 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
8 баллов
10 лет назад
Рерайт текстов медицинской тематики
Сотрудничеством, в общем и целом доволен. Если и были недочеты, то они оперативно устранялись.
Достойный работодатель, по возникающим вопросам можно обращаться смело.
Ответный отзыв
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Цикл текстов по стоматологии
Благодарю за отлично выполненную работу! Все супер! Всем рекомендую Яну как ответственного исполнителя!
Регулярные предложения работы. Темы разнообразные и интересные. Заказчик замечательный. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Тексты. Для любителей кошек.
Не первое наше сотрудничество и Яна опять показала себя высококлассным райтером. Рекомендую с удовольствием!
Очень нравится Марианна, как заказчик и как человек. Приятное и плодотворное сотрудничество!
Ответный отзыв
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Много статей по диетам
Не первая работа с Яной. Я довольна всем - и качеством работы, и ответственностью
Только положительные эмоции возникают, когда работаю с данным заказчиком. Всем советую!))
Ответный отзыв
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Цикл статей о домашних животных
Большой плюс Яне за тексты. Рекомендую всем отличного копирайтера
Всегда очень интересные и познавательные темы. Рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
Копирайтинг
6 отзывов
от $1
от 1 дня
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