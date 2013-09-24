Отзывы заказчиков
$100
8 баллов
10 лет назад
Сотрудничеством, в общем и целом доволен. Если и были недочеты, то они оперативно устранялись.
Ответный отзыв
Достойный работодатель, по возникающим вопросам можно обращаться смело.
$10
10 баллов
10 лет назад
Благодарю за отлично выполненную работу! Все супер! Всем рекомендую Яну как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Регулярные предложения работы. Темы разнообразные и интересные. Заказчик замечательный. Спасибо за сотрудничество.
$10
10 баллов
10 лет назад
Не первое наше сотрудничество и Яна опять показала себя высококлассным райтером. Рекомендую с удовольствием!
Ответный отзыв
Очень нравится Марианна, как заказчик и как человек. Приятное и плодотворное сотрудничество!
$10
10 баллов
10 лет назад
Не первая работа с Яной. Я довольна всем - и качеством работы, и ответственностью
Ответный отзыв
Только положительные эмоции возникают, когда работаю с данным заказчиком. Всем советую!))
$15
10 баллов
10 лет назад
Большой плюс Яне за тексты. Рекомендую всем отличного копирайтера
Ответный отзыв
Всегда очень интересные и познавательные темы. Рада сотрудничеству!
Копирайтинг
6 отзывов
от $1
от 1 дня
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