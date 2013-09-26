Много статей по диетам

Наберу опять исполнителей на тексты по самым разным диетам. Исполнителей будет выбрано много. Срок - до конца недели. Поэтому - оценивайте свои силы - берите, сколько точно сделаете. Тексты, как всегда - от 3 до 10 тыс. Оплата по 1$ за 1000 зн. без пробелов. Предпочтение к тем, кто не подвел в предыдущих заказах. ТЗ будет персональное.