Много статей по диетам

$250
КопирайтингЗавершен26 заявок476 просмотров
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Наберу опять исполнителей на тексты по самым разным диетам. Исполнителей будет выбрано много. Срок - до конца недели. Поэтому - оценивайте свои силы - берите, сколько точно сделаете. Тексты, как всегда - от 3 до 10 тыс. Оплата по 1$ за 1000 зн. без пробелов. Предпочтение к тем, кто не подвел в предыдущих заказах. ТЗ будет персональное.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
Sarafanchik
Яна 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$10
3 дня
Не первая работа с Яной. Я довольна всем - и качеством работы, и ответственностью
Только положительные эмоции возникают, когда работаю с данным заказчиком. Всем советую!))
ivanna9595
Иванна 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Работа готова раньше срока и выполненная на уровне. Тут же предлагаю новый заказ. Обратите внимание на этого новичка на сервисе.
dasha2012
Дарья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$5
2 дня
Дарья выполнила работу в срок и с отличным качеством. Я с удовольствием буду продолжать сотрудничество
Адекватный заказчик, который грамотно сформулировал задачу, приятный в общении.
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$10
2 дня
Крайне ответственный исполнитель! Редко сейчас встретишь таких подрядчиков среди фрилансеров: а тут на лицо соотношение цена работы/качественное исполнение.
Рада знакомству и постоянным проектам от такого приятного заказчика.
Vikavi
Вика 
52 годаИспания
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$10
3 дня
Статьи действительно интересные и грамотно написанные. Как на новичка - вообще отлично.
Отличный заказчик, все четко, ясно, профессионально. Буду и дальше брать ее заказы.
sasha_ts
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов(-1)
10 лет назад
$10
1 день
Качественная и оперативная работа. Я довольна сотрудничеством и буду рада его продолжить
Спасибо за четкое ТЗ и быструю оплату!!! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
shpirko_jane
Евгения 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$12
4 дня
Евгении - особый респект. Отличная работа. Очень ответственный исполнитель. Будем работать дальше. Надеюсь.
RinaStone
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$12
6 дней
Отличная работа - информативно, интересно, грамотно. Рекомендую.
Спасибо! Задание четкое, проверка и оплата моментальные!
Amsaliona
Алёна 
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$12
2 дня
Алена опять меня порадовала качественной работой в оговоренный срок. Человек, на которого можно положиться
Марианна - один из лучших заказчиков. Подробнейшее ТЗ, своевременная оплата, приятное общение. Всегда рада сотрудничать.
kaori7
35 летИталия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
5 дней
Оперативное и качественное выполнение поставленной задачи. С удовольствием буду сотрудничать дальше.
Приятный заказчик. Четкое и понятное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!
missokana
Оксана 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$10
3 дня
Спасибо за работу. Быстро и на высоком уровне. Буду обращаться еще!
Четкое и понятное ТЗ, интересные тематики, мгновенная оплата, приятное общение. Спасибо за сотрудничество!
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