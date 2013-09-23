Продающие тексты на сайт интернет-магазина

Здравствуйте. Имеется сайт www.sportse.ru. Необходимо для каждой категории сайта, так и для главной страницы сайта написать продающий текст, который должен заинтересовать пользователя сделать выбор именно в пользу нашего интернет-магазина. Тематика - спортивные товары.

Пишите цены за 1 готовый текст для раздела. Разделов около 50. В 1 разделе необходим текст в 1000 знаков.

К примеру - имеется категория "Детские спортивные комплексы". Когда посетитель попадает в этот раздел - видит рекламный текст с информацией о том, что такое детские спортивные комплексы, какие марки представлены у нас и зачем их вообще покупать именно у нас. Все это оборачивается в красивую упаковку и подается покупателю.