Копирайтер в веб-студию

КопирайтингЗавершен13 заявок639 просмотров
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Добрый день, коллеги!

В нашу дружную веб-студию нужен копирайтер.

Задачи:

Написание текстов по товаром и услугам наших клиентов.

Написание тематических статей.

Задачи бывают периодически, загрузка средняя но стабильная.

Требования:

Хороший литературный русский язык.

Ответственность и выдержка сроков.

Умение писать качественные хорошие продающие тексты, а не сео-тексты для роботов.

Понимание того, что тексты в первую очередь пишутся для людей, а не для роботов - поэтому они должны быть интересными, полезными и логичными.

Умение ненавязчиво вплетать ключевые слова в текст.

Желание работать в команде.

Просьба скидывать Ваши расценки за копирайт/рерайт за 1000 знаков в usd.

Спасибо!

10 лет назад
frolovdm
Дмитрий 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
12 дней назад
10 лет назад
$50
5 дней
Оксана отличный копирайтер - уже работаем на постоянной основе! Главное ее отличие от остальных - подробно разбирается в тематике и хорошо выделяет главное в текстах! Можно сказать тексты с маркетинговым уклоном. Всем рекомендую!
Дмитрий - хороший заказчик и отличный человек. Четко расписал все требования и даже помог в некоторых моментах работы. С удовольствием продолжаю сотрудничество.
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