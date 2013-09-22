Статьи для сайта

Требуется рерайт юридических статей наследственной и семейной тематики. Требования к автору: 1. Желательно юридическое образование. 2. Знание русского на отлично (грамматика, пунктуация) 3. Ответственный подход к работе 4. Опыт работы с юридическими текстами 5. Пунктуальность. Сдача материала в срок. Требования к тексту: 1. ...
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Написание статей для сайта www.modnyh.net каждая статья должна содержать не менее 1500 символов, уникальность текста от 95%
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