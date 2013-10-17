Серия статей, посвященных нескольким брендам.

Требуется рерайт юридических статей наследственной и семейной тематики. Требования к автору: 1. Желательно юридическое образование. 2. Знание русского на отлично (грамматика, пунктуация) 3. Ответственный подход к работе 4. Опыт работы с юридическими текстами 5. Пунктуальность. Сдача материала в срок. Требования к тексту: 1. ...
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Здравствуйте, требуется написать серию из десяти статей посвященные различным брендам, главным образом производителям цифровой техники и программного обеспечения. Структура статей примерно одинаковая, желательно иметь опыт в написании подобных статей. Примеры готовых статей будут предоставлены. Уникальность по "Advego Plagiatus" не менее 97%. Размер одной статьи от 2500 до 3500 символов, максимум 4000 если это обосновано.
Также требуется грамотность и аккуратность. Безграмотные тексты оплачиваться не будут.
Стоимость 10 гривен за 1000 знаков б/п. Бюджет не обсуждается. Кому он покажется недостаточным - не оставляйте заявки.
ВНИМАНИЕ!!! Заявки-копипаст типа "Готова к сотрудничеству! Могу приступить прямо сейчас." , "С удовольствием поработаю над вашим заказом." и т.п. которые явно подразумевают, что заявитель даже не пытался вникнуть в проект- рассматриваться не будут.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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