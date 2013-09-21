Автор развлекательного контента

Здравствуйте!

Требуется автор с хорошим чувством юмора, творческим мышлением для написания небольших развлекательных постов. Примерная длина постов 1-3 предложения (всего на 20-80 символов). Тематику и примеры постов сообщу при личном общении.

Стоимость одного такого поста - 5 р. Оплата производится после утверждения.

Для начала необходимо 100 таких постов. Готов принять несколько авторов.

Сначала дам тестовое задание (оплачиваемое) на 5 постов, чтобы удостовериться, что правильно понята тематика. При хорошем качестве контента возможно постоянное сотрудничество с повышением оплаты.