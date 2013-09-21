Копирайтер

$1000
КопирайтингЗакрытнет заявок282 просмотра
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Требуется профессиональный копирайтер для написания продающих текстов в инфобизнесе.

Ниша: уроки, тренинги, коучинги по 3D-визуализации

Работодатель: Школа 3DMaxKurs

Требования к кандидату:

+ портфолио из существующих продающих текстов

+ высокая конверсия покупок со страничек, где размещены продающие тексты

+ желание захватить своими текстами покупателей всего мира

Условия работы:

+ от 15000р до — по результатам собеседования

Резюме и портфолио направлять на почту , а также обязательно добавляйтесь в скайп для прохождения собеседования. При добавлении в скайп указывать на какую должность претендуете!

10 лет назад
juliazzz
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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