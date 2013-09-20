Разработка коммерческого предложения, презентации

Доброго вечера. Для интернет магазина туристического снаряжения необходимо писать отзывы о товарах. от 1 до 3 предложений. Товаров на данный момент - 5000. Отзывов нужно по 2-3 на товар. (порядок заполнения отзыва - кол-во звезд товару, имя и сам отзыв) 1 ...