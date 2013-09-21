Копирайт для сайта натяжных потолков

$50
КопирайтингЗавершен13 заявок191 просмотр
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Здравствуйте.

Нужно написать 5 статей для интернет-магазина натяжных потолков. 1 статья - 2000 знаков. Уникальность от 95%.

10 лет назад
sergov333
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kaori7
35 летИталия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за работу. Быстро и на высоком уровне. Буду обращаться еще!
Четкое задание и своевременная оплата. Буду рада продолжению сотрудничества.
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