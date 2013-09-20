Статьи на тему животных +seo

Требуется рерайтер на долговременное сотрудничество. (Около 3 000 000 знаков) Задача: Написание повествовательных статей и новостей Мы предоставляем тематики, Вы исходя из них находите исходник и делаете его рерайтинг. Сдача работы необходима в файле Word. Минимальная уникальность требуемого контента – ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо пару человек умеющая грамотно писать статьи на тему пород собак.
С определенными ключевыми словами.
Ключи дадим.
В день необходимо писать от 5 тыс до 25 тыс символов.
Статьи должны быть читаемые посетителем и псами (поисковиками).
1000 символов б/п = 2$
Оставляйте заявки кто готов реализовать.
Работы на пару месяцев.
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