Статьи на тему животных +seo

КопирайтингЗакрыт35 заявок272 просмотра
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Необходимо пару человек умеющая грамотно писать статьи на тему пород собак.

С определенными ключевыми словами.

Ключи дадим.

В день необходимо писать от 5 тыс до 25 тыс символов.

Статьи должны быть читаемые посетителем и псами (поисковиками).

1000 символов б/п = 2$

Оставляйте заявки кто готов реализовать.

Работы на пару месяцев.

10 лет назад
CheLOVEchek
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
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