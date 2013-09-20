Требуется рерайтер на долговременное сотрудничеств

Требуется рерайтер на долговременное сотрудничество.

(Около 3 000 000 знаков)

Задача: Написание повествовательных статей и новостей

Мы предоставляем тематики, Вы исходя из них находите исходник и делаете его рерайтинг.

Сдача работы необходима в файле Word.

Минимальная уникальность требуемого контента – не менее 95%.

33 руб. за 1000 символов.

Прошу кандидатов ответить на следующие вопросы:

1) Как давно Вы занимаетесь рерайтом?

2) Как часто Вы в сети находитесь?

3) По какому графику работаете, когда отдыхаете?

4) Если ли тематики на которые Вы не пишите?

5) По средствам чего Вам удобнее получать выплаты?

Жду ответы

С Ув. Кира