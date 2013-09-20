Текст для главной страницы интернет магазина

Добрый день. Нужны комментарии на спортивный сайт, всего 3 шт с человека. В заявке указывайте сроки и цены, чтоб я могла выбрать вас исполнителем.
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Необходимо написать качественный и уникальный текст с ключевыми словами, на главную страницу Интернет магазина. До 4000 символов.
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