Рерайт технических текстов

Для сайта приборостроительной тематики требуется копирайтер.

Мы предоставляем описание, который нужно отрерайтить, а так же техническую информацию по прибору. От вас требуется 1000-1500 знаков внятного, грамотного текста к каждой карточке. Карточек очень много, около двух тысяч.

В коментариях пишите свою цену за 1000 знаков. Так же желательно предоставить пример текста, написанного вами.