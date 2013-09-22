25 текстов про домашних животных

КопирайтингЗавершен20 заявок380 просмотров
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Нужен ряд текстов для разделов сайта. Всего 25 штук. Объем статьи до 2000 знаков без пробелов. Оплата по 1 $/1000. Выберу 5 исполнителей — каждому по 5 текстов.

Кто собирается подводить — не давайте заявку, пожалуйста.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
ummFellah
Хадижа 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо за хорошую работу. Я довольна сотрудничеством
Рекомендую сотрудничать с Марианной, поскольку лучшего заказчика днем с огнем не сыскать! Спасибо Вам, Марианна!
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$6
1 день
Я очень довольна сотрудничеством с Дмитрием. Очень правильные по всем меркам, грамотные и информативные тексты. Спасибо!
Только положительные впечатления от сотрудничества с Марианной. Буду рад и в дальнейшем получать заказы.
Sergio789
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все сделано вовремя и правильно. Спасибо за качественную работу
Уже второй раз сотрудничаем с Марианной. О сотрудничестве могу говорить только в позитивном ключе, все было прекрасно. Работаем дальше.
kmssrv
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$10
4 дня
Очень качественные тексты. Предлагаю постоянное сотрудничество
Приятный и грамотный заказчик!
Narcisssa
Малыш 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$1
2 дня
Все отлично написано и вовремя. С удовольствием продолжу сотрудничество
hapzalis
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$12
4 дня
Работа сделана вовремя и качественно. Спасибо
Не первый раз сотрудничаю с Марианной. Всегда конкретная постановка задания и удобная расплата за выполненную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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