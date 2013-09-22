25 текстов про домашних животных

Нужен ряд текстов для разделов сайта. Всего 25 штук. Объем статьи до 2000 знаков без пробелов. Оплата по 1 $/1000. Выберу 5 исполнителей — каждому по 5 текстов.

Кто собирается подводить — не давайте заявку, пожалуйста.