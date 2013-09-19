Статья для ИМ диагностического оборудования

Необходима статья для интернет - магазина диагностического оборудования: Что такое К-line и CAN шина?

В статье написать — На каких авто используются и с какого года?

Какие адаптеры для диагностики с ними работают? Например, это: по К-line — это KKL com адаптер, CAN шина — это адаптер elm327 и портативные универ. приборы.

Текст 3000 с. без пробелов. использовать слова: KKL, CAN не менее 4 раз.

Исходников нет. Материал можно взять на сайте http://chiptuner.ru/

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