Статья для ИМ диагностического оборудования

Задача написать статьи для сайта клиники с ключевыми вхождениями. Обязательно!!!! Опыт написания в подобной тематике, а также возможно медицинское образование. Статьи будет проверять врач. Лишь бы как написать не получится. Оплата 1.5$ за 1000 симв. ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима статья для интернет - магазина диагностического оборудования: Что такое К-line и CAN шина?
В статье написать — На каких авто используются и с какого года?
Какие адаптеры для диагностики с ними работают? Например, это: по К-line — это KKL com адаптер, CAN шина — это адаптер elm327 и портативные универ. приборы.
Текст 3000 с. без пробелов. использовать слова: KKL, CAN не менее 4 раз.
Исходников нет. Материал можно взять на сайте http://chiptuner.ru/
Статья нужна в воскресенье. 25 руб. - 1000 с.
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