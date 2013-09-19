Копирайт - Тематика медицина

Составить продающий текст для сайтов одностраничников. Требуется примерно это: http://iron-watch.ru/ Нужен только текст, без дизайна и т д Товары: 1.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=70&product_id=295 он же http://original-shops.ru/products/2170636 2.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=35&product_id=198 3.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=35&product_id=197 Далее по другим товарам дам задание. Если готовы взять только один товар на проработку-могу поделить на несколько исполнителей.. Пожалуйста, сообщайте в ...