Нужны рерайтеры

Написание новостей на разные ресурсы.

Объем выполняемой работы ограничен вашим временем и желанием. Писать надо практически ежедневно. Уникальность от 90% по текст.ру Стоимость: 1ый вариант - 0,85 у е. (по Яндексу) за 1000 знаков + вставленные фото и видео, или 2й вариант - 20 р за 1000 и бонусы за выстрелившие (получившие существенные поисковый трафик) случайно или не случайно материалы, премируем дополнительно постфактум.

Тематики:

1) Фестивальные музыкальные новости, новости музыкального оборудования и инструментов.

2) Любые новости связанные с клавишными музыкальными инструментами: пианино, рояли, синтезаторы, мидиклавиатуры.

3) Новости связанные со свадьбами и свадебной индустрией.

4) Ветеринария.

5) Новости культурной жизни г. Самара (концерты, фестивали и тд) и значимые общероссийские.

6) Значимые новости рок музыки.

7) музыкальные инструменты и оборудование.

Оплата за выполненные работы: 1- 2 раза в месяц, согласно вашего отчета.

В ответах писать с какими темами готовы работать, немного о себе в корреляции с выбранными темами, сколько времени в сутки и сколько дней в неделю готовы уделять предлагаемой работе.